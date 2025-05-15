36-летний Жорди Альба продлил контракт с «Интер Майами» до 2027 года

«Интер Майами» на официальном сайте объявил о продлении трудового соглашения с 36-летним левым защитником Жорди Альбой до конца сезона МЛС 2027 года.

Фото: Пресс-служба ФК «Интер Майами»

«Я рад продлить контракт, потому что у меня есть желание продолжать соревноваться. Также в этом клубе я чувствую себя как дома из-за любви, которую получаю от болельщиков на каждом матче. У нас есть желание продолжать побеждать, и, надеюсь, мы сможем завоевать как можно больше титулов», — приводит слова Альбы пресс-служба «Интер Майами».

Альба выступает в составе американского клуба с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 68 встречах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» — «Бостон»: