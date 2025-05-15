Игрок «Пари НН» Босельи: навсегда запомню день, когда оформил покер в ворота «Крыльев»
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Уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Босельи высказался о своём покере в домашней встрече 28-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (5:2), которая прошла 12 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9' 2:0 Босельи – 16' 3:0 Босельи – 44' 4:0 Босельи – 45+1' 4:1 Олейников – 45+5' 4:2 Шитов – 65' 5:2 Босельи – 76'
«Это был особенный день, когда я забил четыре гола «Крыльям». Запомню его навсегда! Знал, что до меня ни один уругваец в России не забивал столько за один матч. Очень рад этому рекорду. Спасибо товарищам по команде. Без них это было бы невозможно. Я впервые в жизни оформил покер», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Всего в нынешнем сезоне РПЛ 25-летний уругваец провёл 25 встреч за нижегородский клуб, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Это его второй сезон в составе «Пари НН».
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