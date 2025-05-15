Игрок «Пари НН» Босельи: навсегда запомню день, когда оформил покер в ворота «Крыльев»

Уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Босельи высказался о своём покере в домашней встрече 28-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (5:2), которая прошла 12 мая.

«Это был особенный день, когда я забил четыре гола «Крыльям». Запомню его навсегда! Знал, что до меня ни один уругваец в России не забивал столько за один матч. Очень рад этому рекорду. Спасибо товарищам по команде. Без них это было бы невозможно. Я впервые в жизни оформил покер», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Всего в нынешнем сезоне РПЛ 25-летний уругваец провёл 25 встреч за нижегородский клуб, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Это его второй сезон в составе «Пари НН».