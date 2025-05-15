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«Реал» нацелен закрыть сделку по переходу Каррераса до конца мая — Relevo

«Реал» нацелен закрыть сделку по переходу Каррераса до конца мая — Relevo
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Мадридский «Реал» желает подписать левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса и ведёт работу над снижением стоимости его перехода. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «сливочных» намерено закрыть сделку по 22-летнему футболисту до конца мая. Подчёркивается, что в контракте испанского защитника указана сумма отступных в размере € 50 млн, однако в «Реале» считают данную сумму завышенной.

В нынешнем сезоне Каррерас принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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