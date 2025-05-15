Источник: цель возможного прихода в «Урал» Калешина — заблокировать назначение Юрана

Тренер «Урала» Олег Шатов сам принял решение не оставаться в клубе на следующий сезон, сообщает журналист и инсайдер низших лиг России Сергей Ильёв в своём телеграм-канале. Де-юре главным тренером «Урала» является Сергей Томаров, так как у Шатова отсутствует необходимая лицензия.

По сведениям источника, вероятное назначение на пост главного тренера Евгения Калешина, о чём сообщалось в СМИ ранее, связано с намерением президента уральцев Григория Иванова заблокировать назначение в клуб известного по работе в РПЛ специалиста Сергея Юрана. При этом, как сообщает инсайдер, позиции самого Иванова выглядят шаткими на фоне того, что клуб с большой долей вероятности не сможет вернуться в элиту российского футбола по итогам сезона по спортивному принципу. По словам Ильёва, в Екатеринбурге рассчитывают, что новороссийский «Черноморец» не сможет получить лицензию в РПЛ из-за несоответствия стадиона требованиям сертификации арен, в результате чего его место может занять «Урал».

За два тура до конца сезона Мелбет Первой лиги «Урал» занимает пятое место с 53 очками, отставая на четыре очка от зоны стыковых матчей.