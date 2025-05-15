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«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 15 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Угальде, Гарсия.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Сако, Игнатов, Комаров, Шанталий, Щетинин, Голенков, Комличенко, Роналдо.

Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути РПЛ (ПФК ЦСКА).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.

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