Шаронов рассказал, чем отличается ЦСКА от других российских команд

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов поделился мнением, чем ЦСКА отличается от других команд России.

«Я не буду говорить, что ЦСКА — лучшая или худшая команда в России на данный момент. Но армейцы выделяются тем, что при построении атак играют проникающими передачами низом через центр. Если взять матч с «Зенитом», в плане построения атак ЦСКА превосходил питерцев. У «Зенита» футбол строился на индивидуальных качествах сильных игроков. А у ЦСКА — на командных взаимодействиях. Благодаря этому оживают такие игроки, как Кисляк, которого сейчас все хвалят.

Что касается очков, футбол — такая вещь, что нельзя оценивать команду только по набранным очкам. Были бы другие реплики, если бы ЦСКА не добивался побед. В футболе бывают определённые случаи — армейцы сравняли счёт с «Зенитом» со стандарта в конце встречи. Всегда есть слово «если». Но мне нравится смелый футбол ЦСКА», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: