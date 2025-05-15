Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финальной встречи Пути регионов Фонбет Кубка России, в которой сыграют «Спартак» и «Ростов».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вчера был хороший матч, интрига для зрителей. Сегодня хотелось бы такого же, но чтобы выиграл «Спартак», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути РПЛ (ПФК ЦСКА). Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Бабаев заявил, что хотел бы видеть «Спартак» соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android