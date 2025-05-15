Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финальной встречи Пути регионов Фонбет Кубка России, в которой сыграют «Спартак» и «Ростов».

«Вчера был хороший матч, интрига для зрителей. Сегодня хотелось бы такого же, но чтобы выиграл «Спартак», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути РПЛ (ПФК ЦСКА). Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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