Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финальной встречи Пути регионов Фонбет Кубка России, в которой сыграют «Спартак» и «Ростов».
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вчера был хороший матч, интрига для зрителей. Сегодня хотелось бы такого же, но чтобы выиграл «Спартак», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути РПЛ (ПФК ЦСКА). Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».
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