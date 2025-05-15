Черчесов: ЦСКА играет на своём уровне. Рад, что мой друг Марко идёт правильным путём

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о прогрессе столичного ЦСКА под руководством Марко Николича.

«С Николичем мы давно знакомы, он до меня работал в Венгрии, по «Локомотиву» тоже знаю его. ЦСКА играет на своём уровне, этот клуб всегда был флагманом российского футбола. Тактические перестановки сработали. Рад, что мой друг Марко идёт правильным путём», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, вчера, 14 мая, армейцы под руководством Николича вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, спасшись с 0:2 в двухматчевом противостоянии с «Зенитом». Ответную встречу красно-синие выиграли с таким же счётом, после чего одержали победу в серии пенальти (4:3).