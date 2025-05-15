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Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном назначении в «Локомотив»

Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном назначении в «Локомотив»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о потенциальном назначении в «Локомотив».

— Вас связывают с «Локомотивом».
— А чем? Канатами или верёвками? Я эти слухи читаю, как и вы, но я же сейчас здесь, перед вами. Посчитают нужным — обратятся, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Черчесов является главным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» в случае отставки Михаила Галактионова.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 28 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 49 очков.

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