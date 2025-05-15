«Эспаньол» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 15 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 82 очка за 35 матчей. «Эспаньол» заработал 39 очков после 35 игр и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые победили мадридский «Реал» (4:3), а «Эспаньол» уступил «Леганесу» (2:3).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: