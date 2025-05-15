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Главный тренер «Челси» рассказал, какие качества потребуются его игрокам в концовке сезона

Главный тренер «Челси» рассказал, какие качества потребуются его игрокам в концовке сезона
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска уверен, что его команда играла в смелый футбол в последнем матче АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2), и выразил надежду, что его подопечные сохранят подобный настрой в заключительных двух турах чемпионата, в которых для «синих» решится судьба путёвки в Лигу чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Тонали – 2'     2:0 Гимарайнс – 90'    
Удаления: нет / Джексон – 35'

«Во втором тайме с «Ньюкаслом» мы играли в три защитника, три полузащитника и три нападающих, так что мы проявили смелость.

Команда всегда была смелой, но иногда соперники позволяют замечать это, а когда-то — нет. В общем и целом я считаю, что команда была смелой с самого начала. Дух, который мы показали во втором тайме, нацеленность и усилия игроков были фантастическими, и это именно то, что нам на все 100% понадобится в оставшихся двух играх», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

За два тура до окончания нынешнего сезона АПЛ лондонцы занимают пятое место с 63 очками и лишь по дополнительным показателям опережают идущую шестой «Астон Виллу». Также 28 мая «Челси» сыграет в финале Лиги конференций с «Бетисом».

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