Главный тренер «Челси» рассказал, какие качества потребуются его игрокам в концовке сезона

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска уверен, что его команда играла в смелый футбол в последнем матче АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2), и выразил надежду, что его подопечные сохранят подобный настрой в заключительных двух турах чемпионата, в которых для «синих» решится судьба путёвки в Лигу чемпионов.

«Во втором тайме с «Ньюкаслом» мы играли в три защитника, три полузащитника и три нападающих, так что мы проявили смелость.

Команда всегда была смелой, но иногда соперники позволяют замечать это, а когда-то — нет. В общем и целом я считаю, что команда была смелой с самого начала. Дух, который мы показали во втором тайме, нацеленность и усилия игроков были фантастическими, и это именно то, что нам на все 100% понадобится в оставшихся двух играх», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

За два тура до окончания нынешнего сезона АПЛ лондонцы занимают пятое место с 63 очками и лишь по дополнительным показателям опережают идущую шестой «Астон Виллу». Также 28 мая «Челси» сыграет в финале Лиги конференций с «Бетисом».