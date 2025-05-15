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На скамейке «Спартака» разместили объявление с просьбой не бить стекло перед игрой КР

Телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал фотографию скамейки «Спартака» в преддверии финального матча Пути регионов соревнования с «Ростовом», на которой разместили объявление с надписью: «Внимание! Хрупкое стекло! Кулаками не бить!»

Фото: Пресс-служба РФС

При этом пресс-служба Кубка России сопроводила эту публикацию комментарием: «Важное объявление на скамейке «Спартака»!»

Напомним, главный тренер красно-белых Деян Станкович разбил стекло на скамейке запасных во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:1), который состоялся 27 ноября 2024 года. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал сербского специалиста на 50 тыс. рублей.

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