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Мареска: наслаждался давлением в «Челси» с самого первого дня

Мареска: наслаждался давлением в «Челси» с самого первого дня
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска положительно оценил выступление своей команды в нынешнем сезоне.

«Я наслаждался давлением с самого первого дня, зная, что будут моменты, когда мы будем более счастливы и менее счастливы. Это моя работа.

Давление испытываем мы все. Клуб испытывает давление, потому что с самого начала мы говорили, что обязаны привести его туда, где он должен быть. Это четвёрка или пятёрка лучших, место в Лиге чемпионов. Игроки, тренерский штаб и клуб осознают это. Надеюсь, мы сможем закончить сезон именно там.

Если бы в начале сезона кто-то сказал нам, что мы должны будем выиграть последние два матча, чтобы попасть в Лигу чемпионов, мы, вероятно, были бы счастливы.

В целом в этом сезоне у нас были моменты, например, в первые пять или шесть месяцев, когда мы шли вторыми и третьими, так что мы были даже ещё лучше. Теперь мы здесь и постараемся завершить сезон хорошо», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

За два тура до окончания нынешнего сезона АПЛ лондонцы занимают пятое место с 63 очками и лишь по дополнительным показателям опережают идущую шестой «Астон Виллу». Также 28 мая «Челси» сыграет в финале Лиги конференций с «Бетисом».

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