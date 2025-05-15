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Тренировку с «Факелом» провёл победивший рак подросток

Тренировку с «Факелом» провёл победивший рак подросток
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В среду, 14 мая, участником тренировки воронежского «Факела» стал победивший рак 13-летний болельщик Арсений Иконников.

В минувшем году футболисты «Факела» приходили в онкогематологическое отделение химиотерапии областной детской клинической больницы, где познакомились с Арсением. 13-летний юноша победил тяжёлую болезнь.

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Арсений пришёл к команде на стадион, где познакомился с игроками, в частности, с вратарём Александром Беленовым и капитаном команды Ираклием Квеквескири, которые являются его кумирами. Также юный болельщик осмотрел медицинский центр клуба, провёл с командой занятие в тренажёрном зале и поиграл в футбол.

Кроме того, в раздевалке основной команды появился именной шкафчик Арсения. Юноша получил форму с номером 34.

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