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Борис Рапопорт: ЦСКА в матче с «Зенитом» сделал почти невозможное

Борис Рапопорт: ЦСКА в матче с «Зенитом» сделал почти невозможное
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о победе ЦСКА над сине-бело-голубыми (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче армейцы уступили 0:2.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Мы могли считать, что ЦСКА не сможет отыграться, а «Зенит» так считать не должен был. Было понятно, что армейцы, играя на своём поле и находясь в таком состоянии, могут не отпустить. Два мяча — сложная ситуация. «Зенит» исходил из того, что ЦСКА не сможет отыграть этот гандикап, поэтому проводилась ротация состава, которая не привела ни к чему хорошему. Однако всё шло к тому, что «Зенит» удержит это преимущество, но стандарт — и счёт 2:2. ЦСКА сделал почти невозможное, однако не обошлось без везения. Надо им отдать должное — они верили, что добьются нужного результата», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА сразится с победителем противостояния «Спартак» — «Ростов».

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