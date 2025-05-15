Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в октябре — Эдуль

Сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в грядущем октябре. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в соцсети Х (ранее Twitter).

«Подтверждаем товарищеские встречи Аргентины на октябрь и ноябрь, контракты уже подписаны. Подтверждено, что в октябре сборная отправится в Китай и сыграет два матча, один — с китайской национальной командой, второй — с неназванной сборной, которой может стать Россия, Корея или Япония.

Также подтверждено, что в ноябре Аргентина отправится в Африку, где сыграет с ангольской национальной командой, затем поедет в катарскую Доху, где она стала чемпионом мира. Соперник [сборной Аргентины в Дохе] будет подтверждён позже, но вероятно, что им станут США», — сказал журналист.

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