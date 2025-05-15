Два игрока лондонского «Арсенала» сменят игровые номера в следующем сезоне

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя и полузащитник Итан Нванери поменяют игровые номера с сезона-2025/2026.

Как сообщает официальный сайт «канониров», 29-летний Райя будет выступать под традиционным для вратарей номером 1. Этот номер стал вакантным после того, как прошлым летом «Арсенал» покинул голкипер Аарон Рамсдейл, перешедший в «Саутгемптон».

18-летний Нванери возьмёт номер 22 — именно под ним в этом сезоне выступает Райя. После того как Давид его освободит, он перейдёт к Итану. В нынешнем сезоне молодой англичанин выходил на поле под номером 53.

При этом, несмотря на то что данные изменения произойдут со следующего сезона, клуб объявил, что болельщики могут уже сейчас приобрести футболки обоих футболистов с новыми номерами.