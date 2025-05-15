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«Ливерпуль» не намерен принимать выплату от «Реала» за досрочный переход Трента — The Sun

«Ливерпуль» не намерен принимать выплату от «Реала» за досрочный переход Трента — The Sun
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Мадридский «Реал» желает, чтобы «Ливерпуль» отпустил правого защитника Трента Александер-Арнольда в испанский гранд до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «сливочные» готовы заплатить мерсисайдцам £ 850 тыс. за досрочное расторжение контракта, заканчивающегося 30 июня. Однако «Ливерпуль» не намерен отпускать Александер-Арнольда до завершения срока действия трудового соглашения.

Подчёркивается, в английском клубе недовольны, что новости о готовящемся переходе защитника в «Реал» появлялись в ключевые моменты сезона и влияли на качество его игры. В «Ливерпуле» считают, что предложенная испанцами компенсация не является достаточно веской причиной, чтобы отпустить Александер-Арнольда раньше времени.

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