Шаронов: важно, чтобы руководители оценивали тренера по воспитанникам, а не по медалям

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов рассказал, в чём состоит главная задача футбольного тренера.

«У каждого тренера должна быть цель — дать спортивное образование ребёнку. И важно, чтобы руководители оценивали тренера по количеству воспитанников, а не по медалям и местам в турнирной таблице. Пока руководители ставят перед тренером задачу занять то или иное место — ни о каком развитии детей в целом не может быть и речи. В Татарстане очень много талантливых детей. И надеюсь, у них будет возможность попасть в профессиональный спорт, воплотить свои детские мечты», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.