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«Монако» объявил о трансфере Эрика Дайера из «Баварии»

«Монако» объявил о трансфере Эрика Дайера из «Баварии»
Эрик Дайер
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Английский центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер перейдёт в «Монако» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

«Мы рады сообщить, что с 1 июня в команду из мюнхенской «Баварии» переходит Эрик Дайер! Добро пожаловать домой, Дайер!» — говорится в заявлении «Монако».

В нынешнем сезоне Дайер провёл за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Помимо «Баварии», Дайер выступал за молодёжную команду «Эвертона», лиссабонский «Спортинг» и «Тоттенхэм».

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