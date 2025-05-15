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Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Тоттенхэма» Кулушевски из-за травмы

Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Тоттенхэма» Кулушевски из-за травмы
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски не поможет своей команде в оставшейся части сезона из-за травмы правого надколенника.

«Это, конечно, разочаровывающие новости. Сначала мы думали, что там не слишком всё серьёзно, потому что, хоть медицинская бригада и была обеспокоена структурным состоянием колена, казалось, что всё было в порядке.

Но через день оно распухло, и мы поняли, что там что-то не так. Ему сделали операцию, и она выведет его из строя как минимум на несколько месяцев», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «шпор».

Напомним, игрок повредил колено во встрече 36-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:2). Деян не смог продолжить игру после столкновения с защитником «орлов» Марком Гехи.

Таким образом, швед не сможет помочь своей команде в финальном матче Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия».

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