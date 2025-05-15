Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти вернётся в «Реал» после работы в сборной Бразилии — Marca

Анчелотти вернётся в «Реал» после работы в сборной Бразилии — Marca
Комментарии

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вернётся в мадридский «Реал» после выполнения своих обязательств в бразильской национальной команде. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, после того как итальянский специалист вновь станет частью мадридского клуба, будет принято решение о его роли в нём. Подчёркивается, что в Бразилии Анчелотти сможет восстановить сотрудничество с Полом Клементом, который уже был его помощником в испанском гранде.

В понедельник, 12 мая, Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила, что Анчелотти станет тренером национальной команды по окончании клубного сезона.

Материалы по теме
Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Мальоркой», упомянув проблему клуба с травмами

Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android