Анчелотти вернётся в «Реал» после работы в сборной Бразилии — Marca

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вернётся в мадридский «Реал» после выполнения своих обязательств в бразильской национальной команде. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, после того как итальянский специалист вновь станет частью мадридского клуба, будет принято решение о его роли в нём. Подчёркивается, что в Бразилии Анчелотти сможет восстановить сотрудничество с Полом Клементом, который уже был его помощником в испанском гранде.

В понедельник, 12 мая, Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила, что Анчелотти станет тренером национальной команды по окончании клубного сезона.

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