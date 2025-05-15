Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас.

«Ламин Ямаль — лучший игрок в мире. Он уверен в себе, у него нет страха… Мне нравится наблюдать за ним», — приводит слова Палмера Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.

Палмер сыграл за «Челси» 43 встречи во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 ассистами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 130 млн.