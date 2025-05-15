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Роман Шаронов: у «Зенита» нет чёткого рисунка игры

Роман Шаронов: у «Зенита» нет чёткого рисунка игры
Роман Шаронов
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов прокомментировал ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит» (2:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Я не знаю, кто считал, что ЦСКА не сможет отыграться у «Зенита». Всё решается на футбольном поле, и армейцы так не считали — это самое главное. Я бы обратил внимание на поведение скамеек «Зенита» и ЦСКА. Оно было противоположным и на разных полюсах в течение матча. Это говорит о многом. Реакция Николича во время незабитого пенальти говорит сама за себя.

В моём понимании, ЦСКА по игре переиграл «Зенит», хотя счёт мог быть и другим. Мне тяжело сказать, что с «Зенитом», но у команды нет яркого и чёткого рисунка игры», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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