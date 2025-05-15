«Эспаньол» усилил охрану на домашнем стадионе перед матчем с «Барселоной» — Наварро

«Эспаньол» усилил частную охрану на домашнем стадионе «Стейдж Фронт» перед матчем повышенного риска, в котором команда сегодня, 15 мая, в рамках 36-го тура Ла Лиги примет своих земляков «Барселону», которая в этой встрече официально может оформить чемпионский титул. Для этого сине-гранатовым нужна победа.

Как сообщает журналист Виктор Наварро в социальных сетях, вчера, 14 мая, частная охранная компания Mossos d'Esquadra провела инспекцию, рассмотрев все возможные сценарии для быстрого реагирования, включая немедленный выход на поле в случае появления на нём фанатов. Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе заверил, что все в клубе работают над тем, чтобы провести безопасное дерби.

Матч «Эспаньол» — «Барселона» начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.