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Томас Мюллер высказался о своём будущем после ухода из «Баварии»

Томас Мюллер высказался о своём будущем после ухода из «Баварии»
Томас Мюллер
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер, который покинет мюнхенскую команду в конце сезона, рассказал о своём будущем. Мюллер выступает за немецкий клуб с 2000 года.

«Я пока не знаю. Пока ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди ещё клубный чемпионат мира. Конечно, я рассматриваю вариант с США.

У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Я открыт к предложениям», — приводит слова Мюллера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Томас провёл за «Баварию» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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