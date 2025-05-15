«Реал» рассматривает трёх футболистов для усиления полузащиты — COPE

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания трёх футболистов, способных усилить линию полузащиты команды. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, в шорт-лист «сливочных» входят хавбек «Милана» Тейани Рейндерс, полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер, а также хавбек «Байера» Эксекиэль Паласиос.

Подчёркивается, что в борьбе за Рейндерса конкуренцию испанскому гранду может составить «Манчестер Сити», готовый заплатить € 70 млн за игрока. В свою очередь, Штиллер может обойтись «Реалу» в € 36,5 млн.

После 36 туров нынешнего сезона Ла Лиги «Реал» набрал 78 очков и на текущий момент занимает второе место.

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