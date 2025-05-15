Экс-форвард «Атлетика» Муньяин пожаловался на задержки зарплаты в «Сан-Лоренсо»

Испанский полузащитник аргентинского «Сан-Лоренсо» Икер Муньяин рассказал, что в клубе имеют место длительные задержки зарплаты.

«Мы месяцами не получаем зарплату, что не только напрямую влияет на наши семьи, но и ставит под угрозу нормальное развитие нашей профессиональной деятельности», — написал Муньяин в социальных сетях.

Напомним, 32-летний Муньяин перешёл в «Сан-Лоренсо» в сентябре 2024 года из «Атлетика», за который выступал перед этим на протяжении всей своей карьеры, выиграв с клубом Кубок Испании и два раза став обладателем Суперкубка страны. Баск подписал контракт с аргентинской командой до 31 декабря 2025 года.

С 2012 по 2019 год Икер привлекался в сборную Испании, за которую сыграл два матча.