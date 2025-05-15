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Легенда «Лиона» Ляказетт покинет команду в конце сезона

Легенда «Лиона» Ляказетт покинет команду в конце сезона
Александр Ляказетт
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Центральный нападающий «Лиона» Александр Ляказетт уйдёт из французского клуба по окончании текущего сезона. Об этом на пресс-конференции объявил главный тренер команды Паулу Фонсека.

Действующее трудовое соглашение Ляказетта с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Александр является воспитанником «Лиона». В 2017 году он перешёл в лондонский «Арсенал», а в 2022 году вернулся в команду. В общей сложности в активе нападающего 390 матчей за «Лион», в которых он отметился 199 забитыми мячами и 55 результативными передачами. С французским клубом Ляказетт в 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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