Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два гранда из АПЛ могут перехватить Дьёкереша у «Арсенала» — Caught Offside

Два гранда из АПЛ могут перехватить Дьёкереша у «Арсенала» — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров с нападающим «Спортинга» Виктором Дьёкерешем и предложил ему пятилетний контракт с заработной платой в размере около £ 9 млн в год. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, несмотря на переговоры между шведским футболистом и «канонирами», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также проявляют активный интерес к Дьёкерешу. Подчёркивается, что «красные дьяволы» готовятся сделать предложение по форварду, а мерсисайдцы видят в нападающем «Спортинга» замену для Дарвина Нуньеса.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
40-летний Роналду может заменить Дьёкереша в «Спортинге» — beIN Sports

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android