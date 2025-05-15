Два гранда из АПЛ могут перехватить Дьёкереша у «Арсенала» — Caught Offside

«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров с нападающим «Спортинга» Виктором Дьёкерешем и предложил ему пятилетний контракт с заработной платой в размере около £ 9 млн в год. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, несмотря на переговоры между шведским футболистом и «канонирами», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также проявляют активный интерес к Дьёкерешу. Подчёркивается, что «красные дьяволы» готовятся сделать предложение по форварду, а мерсисайдцы видят в нападающем «Спортинга» замену для Дарвина Нуньеса.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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