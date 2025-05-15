«Барселона» объявила стартовый состав на возможный чемпионский матч с «Эспаньолом»

Сегодня, 15 мая, состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Эспаньол» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Если сине-гранатовые одержат победу в данном матче, то они досрочно оформят чемпионство за два тура до конца.

Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Гарсия, Араухо, Кристенсен, Мартен, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Левандовски.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 82 очка после 35 встреч. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.