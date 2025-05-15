Определилась пара Суперфинала Кубка России

Завершился финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом». В этой игре команда Джонатана Альбы одержала победу со счётом 2:1, благодаря чему она вышла в Суперфинал соревнования, где встретится с московским ЦСКА.

Вчера, 14 мая, красно-синие победили санкт-петербургский «Зенит» в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи закончилось со счётом 2:0 в пользу команды Марко Николича. В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА (4:3). В первом матче сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

Материалы по теме Борис Рапопорт: ЦСКА в матче с «Зенитом» сделал почти невозможное

Самые титулованные футбольные клубы России: