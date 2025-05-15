Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Анчелотти в сборной Бразилии

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет жить в Рио-де-Жанейро и привезёт с собой четырёх специалистов, сообщает TNT Sports Brasil со ссылкой на источники в национальной команде.

Сообщается, что в тренерский штаб итальянца войдут Франческо Мауро (ассистент), Беньямино Фулко (ассистент и тренер по физподготовке), Симоне Монтанауро (аналитик), а также сын и помощник тренера Давиде Анчелотти.

Напомним, 65-летний Анчелотти приступит к новой работе после окончания клубного сезона. В данный момент он возглавляет мадридский «Реал».

Сообщается, что Анчелотти будет руководить сборной Бразилии уже в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).