Результаты матчей Кубка России сезона-2024/2025 на 15 мая

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Сегодня, 15 мая, состоялся матч финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого была запланирована одна встреча.

Результаты матчей Кубка России 15 мая:

«Спартак» (Москва) — «Ростов» — 1:2.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ЦСКА. Суперфинал состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» – пять побед (второй результат).

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Самые титулованные футбольные клубы России: