«Спартак» — «Ростов»: Комличенко вывел гостей вперёд на 78-й минуте

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В эти минуты идёт финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

Ранее, на 31-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие.

Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути РПЛ (ПФК ЦСКА).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.

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