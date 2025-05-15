«Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» в матче 36-го тура Ла Лиги

В Памплоне (Испания) на стадионе «Эль-Садар» завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором местная «Осасуна» взяла верх над мадридским «Атлетико» со счётом 2:0.

На 25-й минуте счёт открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Закрепил успех «Осасуны» хорватский нападающий Анте Будимир на 82-й минуте.

«Осасуна» набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, сохраняя шансы на попадание в еврокубки. «Атлетико» остался с 70 очками и идёт третьим. «Матрасники» с большой долей вероятности останутся на третьей строчке, отставая от занимающего второе место «Реала» на восемь очков и опережая идущий четвёртым «Атлетик» на шесть очков, однако у басков игра в запасе.