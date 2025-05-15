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Спартак — Ростов — 1:2, результат матча финала Пути регионов Кубка России 15 мая 2025 года

«Ростов» победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России
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Завершился финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

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