«Ростов» победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Завершился финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА.

На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

Материалы по теме На скамейке «Спартака» разместили объявление с просьбой не бить стекло перед игрой КР

Самые титулованные футбольные клубы России: