ЦСКА — «Ростов»: когда Суперфинал Кубка России, где пройдёт матч

1 июня (воскресенье) состоится Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

В последний раз команды встречались между собой в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Ростов» (2:1). Всего армейцы и жёлто-синие провели 71 игру. ЦСКА одержал победу 39 раз, «Ростов» — 17.

Обладателем Кубка России прошлого сезона является санкт-петербургский «Зенит», который в финале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Самым титулованным клубом в Кубке является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз.