Арбитр Федотов оценил решение судьи засчитать второй гол «Ростова» в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил решение судьи Кирилла Левникова засчитать второй гол «Ростова» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком», который проходит в эти минуты. Мяч на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Фола не было. Абсолютно верно трактовал эпизод Левников — обоюдная борьба за позицию. Как Маркиньос применял руки, так же применял и Лангович. А дальше игрок «Спартака» просто дорисовал. На общем плане видно, что Левников сигнализировал продолжение игры. Это можно трактовать как принцип преимущества, то есть фолил игрок «Спартака». Либо Левников просто посчитал, что нарушения не было. В любом случае это правильное решение арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.