«Спартак» закончил матч с «Ростовом» вдевятером и без тренера

Сегодня, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1) в финальном матче Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА. Красно-белые закончили данную игру вдевятером и без тренера. На 85-й минуте нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й минуте – хавбек Наиль Умяров и на 90+8-й минуте – Деян Станкович получили красные карточки.
На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.
Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
- 15 мая 2025
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:06
-
22:05
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:27
-
21:21
-
21:20
-
21:14
-
21:04
-
21:03