«Спартак» закончил матч с «Ростовом» вдевятером и без тренера

Сегодня, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1) в финальном матче Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА. Красно-белые закончили данную игру вдевятером и без тренера. На 85-й минуте нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й минуте – хавбек Наиль Умяров и на 90+8-й минуте – Деян Станкович получили красные карточки.

На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».