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«Спартак» закончил матч с «Ростовом» вдевятером и без тренера

«Спартак» закончил матч с «Ростовом» вдевятером и без тренера
Деян Станкович
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Сегодня, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1) в финальном матче Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал соревнования, где сразится с ЦСКА. Красно-белые закончили данную игру вдевятером и без тренера. На 85-й минуте нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й минуте – хавбек Наиль Умяров и на 90+8-й минуте – Деян Станкович получили красные карточки.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

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