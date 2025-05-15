Черчесов ответил, удивлён ли вылетом «Спартака» от «Ростова» в Кубке России
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, удивлён ли он вылетом «Спартака» от «Ростова» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые уступили со счётом 1:2.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
— Удивлены матчем?
— Это футбол, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, на 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.
В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с ЦСКА. Матч состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
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