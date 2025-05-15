Черчесов ответил, удивлён ли вылетом «Спартака» от «Ростова» в Кубке России

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, удивлён ли он вылетом «Спартака» от «Ростова» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые уступили со счётом 1:2.

— Удивлены матчем?

— Это футбол, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с ЦСКА. Матч состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

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