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Арбитр Федотов высказался об удалении двух игроков «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Федотов высказался об удалении двух игроков «Спартака» в матче с «Ростовом»
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Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением об удалении футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Наиля Умярова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Первое удаление — это грубая игра Угальде, тут без вариантов. Что касается Умярова, Левников изначально ничего не показал, ему, по всей видимости, обзор перекрыл игрок «Ростова» Комаров. Арбитр просто зафиксировал фол и даже не знал, что конкретно произошло — не может же игрок просто так упасть подобным образом. Строго говоря, так нельзя. Но в итоге VAR правильно позвал смотреть повтор на предмет красной карточки. Прямая нога, без попытки сыграть в мяч. Момент Левников посмотрел быстро, это серьёзное нарушение правил со стороны Умярова. Решение правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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