Арбитр Федотов высказался об удалении двух игроков «Спартака» в матче с «Ростовом»

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением об удалении футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Наиля Умярова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Первое удаление — это грубая игра Угальде, тут без вариантов. Что касается Умярова, Левников изначально ничего не показал, ему, по всей видимости, обзор перекрыл игрок «Ростова» Комаров. Арбитр просто зафиксировал фол и даже не знал, что конкретно произошло — не может же игрок просто так упасть подобным образом. Строго говоря, так нельзя. Но в итоге VAR правильно позвал смотреть повтор на предмет красной карточки. Прямая нога, без попытки сыграть в мяч. Момент Левников посмотрел быстро, это серьёзное нарушение правил со стороны Умярова. Решение правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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