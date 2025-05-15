«Прочитал, что Осипенко коряжку отдаст». Комличенко — о победном голе «Спартаку»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (2:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и выхода в Суперфинал. В этой игре на счету форварда победный гол на 78-й минуте.

«Эмоции фантастические, приезжали бороться, понимали, что шансы 50 на 50, игра на вылет. «Спартак» не в лучшей форме. Мы сделали максимум, играли, бегали. Забил гол на чуйке, прочитал, что Осипенко коряжку отдаст, поверил, попал в противоход Максименко», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, эту встречу «Спартак» заканчивал вдевятером после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова.

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».