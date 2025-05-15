«Прочитал, что Осипенко коряжку отдаст». Комличенко — о победном голе «Спартаку»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (2:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и выхода в Суперфинал. В этой игре на счету форварда победный гол на 78-й минуте.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Эмоции фантастические, приезжали бороться, понимали, что шансы 50 на 50, игра на вылет. «Спартак» не в лучшей форме. Мы сделали максимум, играли, бегали. Забил гол на чуйке, прочитал, что Осипенко коряжку отдаст, поверил, попал в противоход Максименко», — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, эту встречу «Спартак» заканчивал вдевятером после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова.
В Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».
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