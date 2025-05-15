Карпин отреагировал на победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что ему понравился матч финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Какая разница, закономерен ли результат? Матч понравился, игра «Ростова» — тоже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с ЦСКА. Игра состоится 1 июня в московских «Лужниках».
Карпин покинул «Ростов» перед стартом весенней части сезона, на должность главного тренера была назначен его помощник Джонатан Альба. Валерий Георгиевич решил сконцентрироваться на работе исключительно в сборной России.
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