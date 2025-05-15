Карпин отреагировал на победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что ему понравился матч финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:2).

«Какая разница, закономерен ли результат? Матч понравился, игра «Ростова» — тоже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с ЦСКА. Игра состоится 1 июня в московских «Лужниках».

Карпин покинул «Ростов» перед стартом весенней части сезона, на должность главного тренера была назначен его помощник Джонатан Альба. Валерий Георгиевич решил сконцентрироваться на работе исключительно в сборной России.