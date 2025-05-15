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Эмоции раздевалки «Ростова» после победы над «Спартаком» в Кубке России

«Ростов» эмоционально отпраздновал победу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1) и выход в Суперфинал соревнования, где команда Джонатана Альбы встретится с ЦСКА.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

Вчера, 14 мая, красно-синие победили санкт-петербургский «Зенит» в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи закончилось со счётом 2:0 в пользу команды Марко Николича. В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА (4:3). В первом матче сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.