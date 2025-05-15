«Ростов» сыграет в финале Кубка России впервые с 2014 года

Победив «Спартак» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1), «Ростов» вышел в Суперфинал соревнования, где встретится с московским ЦСКА. Таким образом, жёлто-синие сыграют в финале Кубка России впервые с 2014 года.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

В финале турнира в 2014 году «Ростов» встретился с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Однако в серии пенальти сильнее оказался «Ростов» (6:5).

В последний раз в финале Кубка России «Спартак» играл в 2022 году, когда одолел «Динамо».

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