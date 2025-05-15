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«Ростов» сыграет в финале Кубка России впервые с 2014 года

«Ростов» сыграет в финале Кубка России впервые с 2014 года
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Победив «Спартак» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1), «Ростов» вышел в Суперфинал соревнования, где встретится с московским ЦСКА. Таким образом, жёлто-синие сыграют в финале Кубка России впервые с 2014 года.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

В финале турнира в 2014 году «Ростов» встретился с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Однако в серии пенальти сильнее оказался «Ростов» (6:5).

В последний раз в финале Кубка России «Спартак» играл в 2022 году, когда одолел «Динамо».

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