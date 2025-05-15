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«Краснодар» договорился о трансфере капитана «Осера» Жубала — источник

«Краснодар» договорился о трансфере капитана «Осера» Жубала — источник
Жубал
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Центральный защитник и капитан французского «Осера» Жубал может перейти в «Краснодар» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист Лоренцо Лепор в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Краснодар» подпишет соглашение с 31-летним защитником на два года с опцией продления ещё на один сезон. Бразильский футболист перейдёт на правах свободного агента, у него истекает контракт с «Осером» 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Жубал провёл за «Осер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После 33 сыгранных встреч Лиги 1 «Осер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар».

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