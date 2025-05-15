Губерниев назвал Станковича «самозванцем» и призвал назначить вместо него Мостового

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выступил с жёсткой критикой в адрес сербского главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после домашнего поражения красно-белых в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Ну и «Спартак»!!! Что за слабаки??? Самозванца-тренера — в отставку, «Спартаку» нужен настоящий наставник!!! Царь!!! Александр Мостовой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, добавив эмодзи в виде руки с напряжёнными мускулами.

Напомним, этот матч «Спартак» заканчивал вдевятером после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова. В конце игры у Станковича сдали нервы, в результате чего он в грубой форме высказал претензии арбитру и был удалён.