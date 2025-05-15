Губерниев назвал Станковича «самозванцем» и призвал назначить вместо него Мостового
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выступил с жёсткой критикой в адрес сербского главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после домашнего поражения красно-белых в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Ну и «Спартак»!!! Что за слабаки??? Самозванца-тренера — в отставку, «Спартаку» нужен настоящий наставник!!! Царь!!! Александр Мостовой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, добавив эмодзи в виде руки с напряжёнными мускулами.
Напомним, этот матч «Спартак» заканчивал вдевятером после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова. В конце игры у Станковича сдали нервы, в результате чего он в грубой форме высказал претензии арбитру и был удалён.
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