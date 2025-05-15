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Тренер «Спартака» Сакич: наша команда доминировала 90 минут

Тренер «Спартака» Сакич: наша команда доминировала 90 минут
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич, выступивший на пресс-конференции вместо удалённого Деяна Станковича, прокомментировал поражение команды от «Ростова» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Сегодня наша команда доминировала 90 минут, создавала много опасностей у ворот соперника. Много ударов нанесли. Поэтому вопросы о неудачных последних матчах я не понимаю», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последний раз в финале Кубка России «Спартак» играл в 2022 году, когда одолел «Динамо». С тех пор красно-белые не брали трофеи. «Ростов» в последний раз принимал участие в финале Кубка страны в 2014 году, когда победил «Краснодар».

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