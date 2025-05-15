Тренер «Спартака» Сакич отказался подводить итоги сезона
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич, выступивший на пресс-конференции вместо удалённого Деяна Станковича, отказался подводить итоги нынешнего сезона.
«Не хочу подводить итоги сезона. Впереди есть два матча в чемпионате. Наша работа не заканчивается», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 15 мая, красно-белые уступили «Ростову» в финальной встрече Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2) и покинули турнир.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
В последний раз в финале Кубка России «Спартак» играл в 2022 году, когда одолел «Динамо». С тех пор красно-белые не брали трофеи. «Ростов» в последний раз принимал участие в финале Кубка страны в 2014 году, когда победил «Краснодар».
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